Chivas busca redimirse con el gol ante Xolos en la Liga MX

Chivas busca redimirse con el gol ante Xolos en la Liga MXEl Estadio Caliente será testigo de un emocionante duelo entre Chivas y Xolos
Ansioso por reencontrarse con el gol, Chivas enfrentará a Xolos en la fecha 6 de la Liga MX.
El Rebaño de Gabriel Milito no ha tenido un buen arranque de torneo y pues luego de ilusionar a sus seguidores con un emocionante partido y remontar ante el San Luis (4-3) en la fecha 3, los de Guadalajara no han podido sumar otro triunfo lo que los mantiene en la parte baja de la tabla con apenas 3 puntos.
Sus aficionados esperan, que en su visita a la frontera, Chivas pueda reconciliarse con el gol y consolide un estilo de juego.
Del otro lado de la moneda, la jauría del "Loco" Abreu se muestra como un equipo más regular con dos empates, una derrota ante América y dos triunfos, el más reciente el de la semana pasada cuando derrotó a Pachuca en su casa (2-0).
Xolos ya suma 8 puntos para ubicarse en el lugar 7 de la tabla general liderada por los Tuzos y Monterrey.
Chivas y Xolos medirán fuerzas este viernes 22 de agosto en duelo pactado a las 9 de la noche en el Estadio Caliente.