Chivas busca redimirse con el gol ante Xolos en la Liga MX

Ansioso por reencontrarse con el gol, Chivas enfrentará a Xolos en la fecha 6 de la Liga MX.

El Rebaño de Gabriel Milito no ha tenido un buen arranque de torneo y pues luego de ilusionar a sus seguidores con un emocionante partido y remontar ante el San Luis (4-3) en la fecha 3, los de Guadalajara no han podido sumar otro triunfo lo que los mantiene en la parte baja de la tabla con apenas 3 puntos.

Sus aficionados esperan, que en su visita a la frontera, Chivas pueda reconciliarse con el gol y consolide un estilo de juego.

Del otro lado de la moneda, la jauría del "Loco" Abreu se muestra como un equipo más regular con dos empates, una derrota ante América y dos triunfos, el más reciente el de la semana pasada cuando derrotó a Pachuca en su casa (2-0).

Xolos ya suma 8 puntos para ubicarse en el lugar 7 de la tabla general liderada por los Tuzos y Monterrey.

Chivas y Xolos medirán fuerzas este viernes 22 de agosto en duelo pactado a las 9 de la noche en el Estadio Caliente.