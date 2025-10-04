Pumas busca redimirse ante Chivas en la Liga MX

Luego de la humillante derrota en el Clásico Capitalino, propiciada en parte por la falta de disciplina de su técnico Efraín Huerta en el campo de juego, Pumas recibe a Chivas en la jornada 12 de la Liga MX.

Los de CU llegan a este compromiso viviendo un momento complicado pues además de la expulsión de su técnico en su pasado encuentro ante América, durante la semana se confirmó que su delantero Guillermo Martínez se perderá el resto de la temporada por fractura.

Los universitarios enfrentarán a los Guadalajara sumando cinco partidos perdidos, cuatro empatados y apenas dos victorias en lo que va del torneo y los coloca en la posición 10 con 13 puntos.

Chivas no vive un momento mejor que el de su próximo rival, pues si bien el clima jugó a su favor el pasado sábado para sacar un triunfo sobre un sotanero Puebla.

El rebaño de Gabriel Milito apenas logró su cuarta victoria en Apertura para llegar a 14 puntos y su táctica de juego apenas podrá meterlos al Play in.

Así el 9 y 10 de la tabla general se medirían este domingo 5 de octubre a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario.