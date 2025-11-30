Liga MX: Cruz Azul y Chivas se juegan el último boleto a semifinales

El último boleto a semifinales está en juego. Cruz Azul le hace los honores a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario, donde una de las escuadras saldrá como el cuarto y último invitado a la antesala de la final del Apertura 2025.

"La Máquina" es la favorita a avanzar por su posición en la tabla, y porque también sacó un valioso 0-0 en su visita al Estadio Akron en Guadalajara. Cualquier marcador que termine en empate colocará al cuadro celeste en la siguiente ronda del torneo. Previo a este duelo, los de La Noria recibieron en sus instalaciones de entrenamiento a la Sangre Azul, grupo de animación del club, quienes les dieron ánimos para enfrentar este complicado duelo.

¿Cuál es la situación de Chivas?

Tras el partido de ida, las Chivas quedaron como las obligadas a buscar el resultado, algo que no luce fácil y seguramente será muy complicado para el cuadro rojiblanco. Gabriel Milito está disputando su primera liguilla, en su primer torneo en el fútbol mexicano, la suma de estos factores pone en duda la capacidad de respuesta del argentino que debe salir por todo en este encuentro.

¿Qué significa este partido para las semifinales?

Además, quien avance de este partido se encarga de establecer cómo quedan las llaves de las semifinales, donde Tigres, Toluca y Monterrey los esperan.