Chivas recibe a Querétaro en la Jornada 3 del Clausura 2026

Chivas ilusionó después de arrancar en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX con dos victorias en igual número de partidos.

Esto, tras vencer (2-0) a los "Tuzos" de Pachuca en casa y a los Bravos de Juárez (1-0) como visitantes, lo que ha despertado esperanza entre la afición rojiblanca.

¿Cómo se presentan Chivas y Querétaro en el torneo?

El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará este sábado mantener el invicto cuando reciba a los "Gallos Blancos" de Querétaro en la Jornada 3 en el Estadio Akron.

En contraste, los "Gallos Blancos" no han sumado triunfos en el certamen. Su saldo es de un empate (1-1) ante Pumas y una derrota (1-2) ante Tijuana.

Detalles del partido: horario y transmisión

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Sábado, 17 de enero

· Chivas vs Querétaro | 17:07 de la tarde (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.

Chivas busca continuar su racha ganadora

Con la afición apoyando, Chivas espera seguir con su buen inicio en el torneo y consolidar su posición en la tabla.