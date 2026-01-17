Chivas recibe a Querétaro en la Jornada 3 del Clausura 2026

Chivas recibe a Querétaro en la Jornada 3 del Clausura 2026Chivas se enfrenta a Querétaro en la Jornada 3 del Clausura 2026
Chivas ilusionó después de arrancar en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX con dos victorias en igual número de partidos.
Esto, tras vencer (2-0) a los "Tuzos" de Pachuca en casa y a los Bravos de Juárez (1-0) como visitantes, lo que ha despertado esperanza entre la afición rojiblanca.
¿Cómo se presentan Chivas y Querétaro en el torneo?
El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará este sábado mantener el invicto cuando reciba a los "Gallos Blancos" de Querétaro en la Jornada 3 en el Estadio Akron.
En contraste, los "Gallos Blancos" no han sumado triunfos en el certamen. Su saldo es de un empate (1-1) ante Pumas y una derrota (1-2) ante Tijuana.
Detalles del partido: horario y transmisión
¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?
Sábado, 17 de enero
· Chivas vs Querétaro | 17:07 de la tarde (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.
Chivas busca continuar su racha ganadora
Con la afición apoyando, Chivas espera seguir con su buen inicio en el torneo y consolidar su posición en la tabla.