Chivas visita a Tigres y buscará quitarles lo invicto

Marco 'Chima' Ruiz ya se ve con el título en las manos, para eso ha trabajado todos estos años y así lo admite. "Para eso fue diseñado este equipo, no me asusta esa responsabilidad, Tigres está para pelear cualquier torneo que se presente, así será, no hay excusas, buscaremos llegar lo más lejos en cada uno".

Desde el jueves el equipo universitario comenzó su entrenamiento para el partido del sábado, pero aún está en duda la participación de André-Pierre Gignac quien no tuvo participación activa junto a sus compañeros.

Por su parte, las Chivas sumaron su segunda victoria consecutiva luego de imponerse a los Pumas de la UNAM y llegar a 15 puntos como resultado de cuatro victorias, tres empates y una derrota.

Para fortuna del Rebaño Sagrado, el equipo ha mejorado su juego en el presente torneo y momentáneamente se coloca en la sexta posición de la tabla y solo lo separa un triunfo de la escuadra universitaria, por lo que no serán un rival fácil de vencer y esto lo sabe bien Veljko Paunovic, quien llamó a la calma y pidió concentración a los jugadores.

"Cada partido es una final para nosotros, así es como afrontamos los partidos. Contra Tigres va a ser una gran prueba, es un equipo con muchos recursos, que juegan muy bien, intensos. Han sido partidos difíciles esta temporada y sabemos lo que debemos hacer. Tenemos que estar al máximo y jugar con una gran predisposición mental, tácticamente es algo que nos queda claro, la exigencia debe ser a tope", señaló.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la jornada 9 del Apertura 2022 cuando los Tigres golearon de visitante a las Chivas 1-4.

El encuentro se llevará a cabo este sábado, en punto de las 19:05 horas centro y se transmitirá a través de Canal 5/TUDN.