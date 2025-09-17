Tigres a sumar... y Chivas a demostrar

Tigres cerró su preparación para enfrentar a Chivas en su duelo pendiente de la Jornada 1, en un compromiso en el que los auriazules buscarán recuperar los puntos que dejaron escapar frente a León.

Juan Brunetta sabe de la necesidad que tienen los felinos por sumar unidades, por lo que esperan regresar al triunfo contra el Rebaño Sagrado para continuar en la zona de Liguilla.

"Creo que estamos en un buen camino. Así que nada, ir a jugar con Chivas de la misma manera que lo venimos haciendo, un rival siempre difícil, más en su cancha. El sábado el equipo hizo un esfuerzo grande, tanto físico como también futbolístico, para ganarlo y no se terminó dando, pero nos fuimos con sensaciones muy buenas. Vienen partidos seguidos, el torneo se pasa rápido, hay que sumar, queremos estar lo más arriba posible, pelear allá arriba".

Acerca de la estadística favorable que tiene el equipo de la U jugando de visitante frente a Guadalajara, donde solo registran una derrota en los últimos ocho años, Brunetta consideró que lo más importante será siempre la actualidad.

"Son estadísticas, creo que eso ya quedó en el pasado. Es un partido nuevo, es una oportunidad nueva para nosotros seguir con esa racha. Ellos también deben pensar que es un partido importante para romper esa racha que es negativa. Nosotros intentamos siempre pensar en el presente y hoy viene Chivas, así que intentaremos ir a ganar", afirmó.

CHIVAS, A MOSTRAR QUE MEJORÍA ES REAL

Sin Roberto Alvarado, Yael Padilla y Hugo Camberos, las Chivas de Gabriel Milito buscan demostrar la noche de este miércoles que el triunfo frente al América en la pasada edición del Clásico de México no fue un golpe de suerte.

"El Piojo", por lesión (esguince de tobillo) no estará en el duelo frente a los Tigres, mientras que los juveniles ya concentraron con la Selección Mexicana Sub-20, rumbo al Mundial de la categoría a disputarse en Chile.

Esta es otra prueba de fuego para el Guadalajara, que salió airoso del encuentro frente a las Águilas. Dejar el sótano de la tabla y escalar a la posición 12 podría significar un envión anímico para el Rebaño.

El compromiso frente a los Tigres corresponde a la Jornada 1 del actual Apertura 2025. El cotejo se pospuso por temas de logística en el estadio Akron y la reprogramación significó una seguidilla de complicadas pruebas para las Chivas.

El siguiente sábado, también como local, enfrentarán al actual campeón Toluca y así terminar su complicada etapa del calendario. De salir airosos, podría ser el repunte de los rojiblancos que comanda Gabriel Milito.



