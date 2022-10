Chivas tendrá 3 semanas de vacaciones

El plantel de las Chivas fue citado a las instalaciones de Verde Valle, luego de caer ayer ante el Puebla en el Repechaje. Los jugadores recibirán tres semanas de vacaciones y están citados el lunes 31 de octubre para presentar pruebas físicas y médicas.

"Todos quedamos a deber, nadie se salva en el equipo. No dimos el ancho ni los resultados, nosotros le exigimos a la afición y ellos nos respondieron. A la hora que teníamos qué responder nosotros no lo hicimos y esa es la realidad. Entendemos a la afición, los jugadores como nosotros que no hemos conseguido nada, podemos pasar y salir de aquí, pero lo que importa es el club y que esté donde tenga que estar", comentó el capitán de las Chivas, Fernando Beltrán.