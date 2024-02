En Chivas no están enfocados aún en el América

Las Chivas tienen la clasificación a los Octavos de Final de la Concacaf Liga de Campeones 2024 y aún no se enfocan en el América, que sería su rival en dicha instancia.

El América deberá hoy hacer valer su condición de favorito ante el Real Estelí que lo gana 1-0 en su duelo de Ida en Nicaragua.

Sin embargo, Chivas enfrentará primero el partido de Liga MX en su visita al Mazatlán, mientras que el Clásico Nacional se jugaría la Ida en el Estadio Akron el próximo martes 5 de marzo.

"El primer partido lo tenemos el día viernes, tenemos que recuperarnos ahora para estar en el viernes y después pensar en el martes, eso es lo más importante", mencionó el director técnico Fernando Gago.

Con la victoria de 2-1 que logró Chivas ayer ante el Forge FC, el Rebaño sumó su quinto triunfo consecutivo entre partidos de Liga MX y de la Concachampions.

"El partido me gustó mucho, me gustó mucho porque el equipo lo entendió del partido. Por ahí tuvimos un poquito de apresuramiento en los metros finales en el primer tiempo, pero el equipo me gustó. Mi forma de vivir los partidos y de vivir los entrenamientos es mía, trato de que los chicos sí tengan un nivel de entrenamiento muy alto como vengo repitiendo, necesito que los entrenamientos sean muy altos, que los partidos sean a la intensidad. Era un partido importante porque nosotros lo tomamos de esta manera y necesitamos de jugar todos los partidos de la misma manera y acostumbrarse a ganar", agregó Gago.

"Vamos a construir un equipo. Es muy difícil a veces, en poco tiempo, lograr resultados o lograr cosas. El próximo partido lo tenemos que trabajar de la misma manera que lo venimos trabajando, tenemos que seguir. Personalmente a mí no me interesan los récords, no me interesa si son cinco partidos o son dos goles, porque vivo cada partido. Y el que viene es el más importante, el que viene es el que necesitamos conseguir los tres puntos y a partir de eso es lo que es la competencia que hoy tratamos de buscar, de que cada partido es el más importante".

De igual manera, se mantiene la comunión entre la afición rojiblanca y el equipo con asistencias de una media de más de 30 mil aficionados.



"Hablar del hincha es algo muy difícil, porque el hincha necesita resultados y quiere resultados. Y si el resultado está acompañado con buenos rendimientos, todavía más.

Entonces es muy difícil hablar del hincha. Nosotros lo que pretendemos y que queremos como equipo es que esté de la forma que lo está haciendo, de que acompañe a los chicos, hay muchos chicos jóvenes que necesitan ese cariño de la gente también. Y a la vez también saber que nosotros tenemos que transmitir desde dentro hacia afuera. Entonces eso también es una comunión que vamos logrando partido a partido con la gente", añadió el entrenador de las Chivas.