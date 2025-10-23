¡Adiós buena racha!

Alí Ávila salió corriendo para festejar. Era apenas el minuto uno, pero más valía temprano que nunca; al final, ese gol de vestidor, ese festejo tendría toda su razón de ser.

Un descuido del Guadalajara, un acierto de los Gallos Blancos fue suficiente. La racha del Rebaño quedó en cuatro victorias en fila, el Querétaro dio la campanada, ganó muy a su estilo, muy en su juego, con todo el mérito que esto representa (1-0).

Chivas fue frenado de manera brusca. Derrota que duele en las aspiraciones de los dirigidos por Gabriel Milito, porque no jugaron mal, porque estuvieron encima del rival durante 95 minutos, pero el balón no pudo entrar por las fallas en la ofensiva, por los aciertos defensivos.

Porque la pelota fue caprichosa

Con este resultado, el Guadalajara se queda en 20 puntos, sus aspiraciones por entrar entre los seis primeros de la tabla y pensar en Liguilla directa se complican. Se jugará ese derecho en las últimas fechas; esta oportunidad, que era muy buena oportunidad, la desperdició.

Y los Gallos Blancos fueron justos ganadores. El conjunto de Benjamín Mora puso el orgullo por delante y la recompensa fue sumar tres puntos para llegar a 14. Está lejos de la gloria, pero se alejó un poco más del infierno del sótano del torneo.

La anotación fue rápida, nadie se había acomodado en sus asientos cuando Alí Ávila tomó el rebote de Raúl Rangel, quien había desviado el tiro de Lucas Rodríguez. Y el juego quedó como lo querían los Gallos. La defensa se acomodó, Diego Reyes se erigió como el líder de la defensa y Guillermo Allison se agigantó para el resto de juego.



