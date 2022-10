Chivas no se puede conformar sólo con la Liguilla.- Brizuela

"El estar en una institución grande no puedes decir que con entrar a Liguilla te das por bien servido, no es el objetivo de Chivas. Tenemos un esquema de metas, y en esta institución se habla de excelencia todos los días, ser bueno dentro y fuera del campo, el objetivo es estar en Liguillas y después ir por el campeonato, no nos damos por bien servidos con la Liguilla", dijo Isaac "Conejo" Brizuela hoy en conferencia de prensa previo al último entrenamiento en Verde Valle para enfrentar al Cruz Azul mañana en el cierre de la fase regular del Apertura 2022.

Desde el regreso del formato de Repechaje a raíz de la pandemia y en el cual entran as Liguilla directamente los primeros 4 lugares de la Tabla General, mientras los que se ubiquen en los siguientes 8 puestos disputan una reclasificación para ir a los Cuartos de Final, Chivas jamás ha logrado acceder sin escalas, y siempre vía Repechaje.

Isaac Brizuela acepta que están en deuda con la afición y con el club

"No nos ha tocado estar en los primeros cuatro, pero si no existiera el formato estuviéramos del quinto al octavo (clasificando), no es excusa, porque en Chivas te inculcan a estar en los primeros lugares, en los últimos campeonatos no lo hemos logrado, pero así es el formato, y lo que queremos es entrar en los primeros cuatro, es de los objetivos que teníamos, no se ha dado, estamos en deuda con la afición, pero con este formato estamos a un paso, y buscaremos estar en Liguilla, porque estando ahí es una oportunidad para todos, a lo mejor dirán que los que cierran en casa tienen más ventaja, pero son las mismas posibilidades para todos, y hay que tratar de aprovecharla, y no pensar que después tendré otra, sino aprovechar el presente, el hoy es el momento para aprovecharlo en el futuro de tu vida y la historia del Club, hay que tener esa mentalidad", comentó Isaac Brizuela.

Las Chivas se ubican actualmente en el octavo lugar con 22 puntos, mientras que Cruz Azul está en el décimo sitio con 21 por lo cual ambos están obligados a ganar este sábado en el Estadio Azteca para buscar una mejor posición en la Tabla General.

"Ellos vienen con la motivación de los otros partidos que han ganado, vienen con confianza, motivados, están de locales, sabemos que la afición nos recibe bien, pero es una prueba para nosotros de cara a la Liguilla o Repechaje, y hemos de tener la conciencia de que es como un partido de Liguilla y de no tener errores y acertar en la parte ofensiva".