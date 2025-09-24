Vence Chivas a Necaxa

Los canteranos rojiblancos Armando “Hormiga” González, Santiago Sandoval, y el debutante Samir Inda le dieron la victoria de 3-1 a Chivas sobre el Necaxa.

Sin embargo, el Rebaño fue luz y sombra en el Estadio AKRON. Los locales fueron superiores en el primer tiempo, no tomaron una ventaja mayor, y por consecuencia, en el segundo tiempo, los de Aguascalientes les complicaron el juego.

La fortuna le sonrió al Necaxa en la primera ocasión de gol de las Chivas: un centro de Efraín Álvarez que fue conectado por Richard Ledezma, ante la incómoda marca del “Chicote” Calderón, y el balón pegó en el poste y regresó a la manos de Esequiel Unsain.

En una jugada sin peligro alguno, Luis Romo retrocedió un pase para Raúl Rangel, que fue abanicado por el portero y rodó dramáticamente con dirección de gol. Se fue por un costado y libraron el error garrafal.

Minutos más tarde, Chivas agobió la portería del Necaxa constantemente. Un disparo de la “Hormiga” González que pasó por un lado, y una doble atajada de Unsain a Ledezma y Álvarez para salvar su meta.

Finalmente, esa superioridad la reflejaron en el marcador con un trazo largo de Romo para Richy Ledezma, que asistió con ventaja a la “Hormiga”, que disparó solo frente a la portería, para el 1-0 al 32’.

En la primera de los Rayos, Ricardo Monreal tuvo el empate, pero una gran atajada de Rangel lo evitó. En la siguiente jugada, también apareció con una salvada en un remate que le desviaron.

Antes de irse al descanso, Chivas incrementó la ventaja con otro pase de Ledezma, que alcanzó a puntear Diego de Buen, pero el rebote le quedó a Santiago Sandoval quien definió con serenidad el 2-0 al 43’.

El segundo tiempo fue una prueba para el Rebaño de Gabriel Milito. Entraron desconectados y Necaxa los llevó a una situación incómoda. Primero, en un error en la salida de Rangel, Agustín Oliveros había avisado con un cabezazo.

Y en apenas 48’, el “Chicote” se quitó con un sombrerito a Brian González y disparó a puerta, su remate fue desviado pero terminó en el 2-1 que revivió al Necaxa.

Agustín Palavecino fue un constante dolor de cabeza para las replegadas Chivas que intentaban recuperar el orden, pero los visitantes no tuvieron un delantero contundente que terminara las jugadas.

Milito buscó cerrar el partido con Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda en la central, que entraron en el segundo tiempo para acompañar a “Cotorro” González y José Castillo.

En los últimos instantes del partido, un zurdazo potente de Samir Inda, quien hizo su debut en la Liga MX y tenía pocos minutos en el campo, selló la victoria para el Guadalajara con el 3-1.



