Chivas rescata empate 3-3 en un partido dramático en Tijuana

Las Chivas rescataron un dramático punto en los últimos minutos de su visita a Tijuana, con el empate 3-3 a base de golazos.

Con la igualada ante Xolos el Rebaño suma 4 puntos de 15 en disputa.

Gabriel Milito le movió a su alineación en la búsqueda de soluciones ante la mala racha.

Roberto Alvarado fue enviado a la banca, en su lugar jugó el canterano Santiago Sandoval. También Efraín Álvarez jugó de arranque, Luis Romo regresó al medio campo y la defensa central estuvo conformada por Gilberto "Tiba" Sepúlveda y Miguel Tapias.

En la banca iniciaron Alan Mozo y Daniel Aguirre.

Con apenas un minuto de partido, Richard Ledezma se lesionó y obligó la entrada de Mozo para sustituirlo en la banda.

La noche se nubló aún más para el Rebaño con una desatención de Tapias y Sepúlveda en la zaga, que fue aprovechada por Xolos para abrir el marcador.

"Micky" le dio un pase comprometido al "Tiba" ante la presión del rival que atacaba en el área grande, y apareció Gilberto Mora para vencer a Raúl "Tala" Rangel con un tiro cruzado.

Desde el minuto 4, Chivas lo perdía 1-0.

Guadalajara tuvo dos aproximaciones de peligro, una en la jugada entre Armando "Hormiga" González y Efraín Álvarez, que pasó por un costado con el disparo del "10", y otro remate de Sandoval que tapó el portero Antonio Rodríguez en el achique.

A instantes de irse al descanso, Diego Campillo jaló de la camiseta a Jackson Porozo en el área y la árbitra Katia Itzel García sancionó la pena máxima. Fue el quinto penal consecutivo que provocó el Rebaño en contra.

Adonis Preciado cobró desde los once pasos, pero apareció el "Tala" Rangel para atajar el penal.

Milito echó mano del "Piojo" Alvarado, Cade Cowell y Daniel Aguirre en los últimos 45 minutos, y sacó de cambio a Mozo, Tapias y Campillo.

De poco le sirvió el momento anímico al Rebaño, que recibió otro gol de vestidor en autoría de Frank Boya, quien se anticipó a toda la defensa para marcar el 2-0 al minuto 50.

Una expulsión de Iván Tona había dejado en ventaja numérica a Chivas, pero fue anulada mediante el VAR.

Posteriormente, Tijuana parecía sentenciar el partido con un 3-0 en una jugada que fue reafirmada por el VAR: Luis Romo anotaba autogol, cuando Mora se disponía a empujar el balón.

Con pocos minutos en la cancha, el defensa Daniel Aguirre también salió del campo por lesión.

"Hormiga" González marcó el 3-1 al 73' para darle vida a Chivas.

Después llegó un golazo de Efraín Álvarez, de tiro libre al ángulo, al 84', para el 3-2 y finalmente en el tiempo agregado, llegó otro golazo, obra del "Piojo" Alvarado, que anotó el 3-3 definitivo.

En la siguiente jornada, a las Chivas le espera otra dura prueba frente al Cruz Azul, el próximo sábado 30 de agosto en el Estadio AKRON.