En Chivas "hay que pensar en ser campeones", asegura Raúl Rangel

Raúl Rangel está envalentonado por el presente que atraviesan las Chivas de cara a la Liguilla del futbol mexicano. Con seis triunfos en sus últimos siete juegos, el equipo rojiblanco apunta a ser una amenaza en la fiesta grande, o así lo cree su guardameta.

"Yo creo que sí está para grandes cosas", respondió el "Tala" sobre las aspiraciones del Rebaño Sagrado en el campeonato. "El equipo se ve muy bien, se ve buen funcionamiento, más maduros también los compañeros, los que iban empezando ahora, como lo es Sandoval, la 'Hormiga', ahora que se integró Richi, varios de ellos, que al principio creo que les costó un poquito. Ahora ya se ven un poquito más sobrios, más con esa seriedad y esa madurez", añadió.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Con total confianza en lo que ha mostrado el equipo que dirige Gabriel Milito, Rangel hace énfasis sobre la peligrosidad que representa Chivas en la fase de eliminación. "Va a ser un equipo al que nadie va a querer enfrentar, un equipo que ha venido al alza en los últimos partidos y que, salvo Toluca, a todos los rivales fuertes que están ahorita peleando la parte alta de la tabla les competimos de tú por tú", mencionó el portero mexicano.

¿Qué ocurrió en la última jornada?

Luego de la victoria ante Pachuca en la Jornada 16, las Chivas confían en que pueden romper una sequía de más de ocho años sin un campeonato de liga. "Hay que pensar en ser campeones. Al final de cuentas, es para lo que se trabaja torneo a torneo y es el objetivo principal", concluyó.