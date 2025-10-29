En Chivas ya piensan en un refuerzo para el Clausura 2026

Chivas se encuentra en la sexta posición de la tabla, el domingo buscará sellar el pase directo a Liguilla para cumplir con el primer objetivo trazado en el nuevo proyecto que encabeza Javier Mier como responsable de futbol y Gabriel Milito, como técnico.

¿Qué busca Chivas para el próximo campeonato?

Pero la dirigencia no está quieta, ya trabaja en la conformación del siguiente campeonato y Mier busca cubrir una necesidad que le ha expresado el pastor, tratar de contratar a un defensa central para hacer más sólida esa zona, que varios dolores de cabeza les ha dado.

El Guadalajara buscarán hacerse de los servicios en primera instancia de Eduardo Águila, elemento del Atlético de San Luis, quien ya en su momento sonó para vestirse de rojiblanco, pero por alguna situación se pausó la negociación. Ahora buscan retomarla.

¿Qué pasará con Gilberto Sepúlveda?

Así como buscan llegada de uno, también preparan salida de otro, Gilberto Sepúlveda, quien tiene buen mercado y consideran en el redil que es momento de dejarlo salir para que tenga otro reto deportivo, ya que, con Milito, las posibilidades de que juegue no son muchas.

Hay dos interesados en los servicios del defensa central, uno es Xolos, equipo que dejaría salir a uno de sus defensas y el rojiblanco cubriría esa salida, además de que tienen muy buena relación las dirigencias; otro es Bravos de Juárez, quien ha levantado la mano.