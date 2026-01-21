Carlos Guerrero discute con "El Chuyón" por Chivas

Las Chivas de Gabriel Milito son líderes en solitario del torneo Clausura 2026 de la Liga MX al llevar un invicto perfecto de 9 puntos gracias a sus tres partidos ganados. Su gran arranque derivó en que Javier Aguirre convoque a 8 de sus futbolistas para los partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia; sin embargo, hay quienes no creen que el proyecto del Rebaño sea digno de ilusión para su afición. Uno de ellos Carlos "El Warrior" Guerrero, quien discutió con el periodista Jesús Hernández, conocido como "Chuyón".

Todo comenzó con un mensaje del comentarista en TV Azteca. "¿Nadie hablará del calendario que le tocó a Chivas? ¡Ah! Es que eso sólo aplica cuando es el América. No quisiera imaginar lo que dirían del America si llevara 3 triunfos con ese calendario. En fin, la hipotenusa", escribió en X.

De inmediato le respondió Jesús, reconocido aficionado del Guadalajara. "¿Pachuca es fácil? Visitar Juárez es un regalo, vaya a jalar de Chivas para ganar algo de notoriedad", comentó.

A partir de ahí, la discusión comenzó a subir de tono. "El Warrior" aseguró que con ese comentario, "Chuyón" le estaba dando la razón, y agregó una publicación donde comentó: "Del campeón de aeropuertos, ha nacido el campeón de tres jornadas. No imagino cómo estarían con un tricampeonato".

Hernández volvió a responder, esta vez con insultos. "Ningún chiva hermano se siente campeón de aeropuertos, ningún chiva hermano se siente campeón por tres triunfos, eres un mala leche y eres un pendejo".

"El Warrior" puso punto final a su parte en la discusión con un último comentario, donde le dijo "Te amo, 'Chuyón' (aunque me insultes). Eres más que eso. Venga. La educación es importante".