En la historia de los torneos cortos de la Liga MX, las Chivas del Guadalajara tienen una pobre cosecha de apenas dos títulos (Apertura 2006 y Clausura 2017). Números que le han costado caro al Rebaño.

El Guadalajara se ha relegado, después de ser en 2010 el equipo más ganador del futbol mexicano. Ahora, las Águilas del América lo han dejado atrás con cuatro títulos y este domingo fueron alcanzados por el Toluca, que consiguió su estrella 12.

¿Cómo impactó Antonio Mohamed a las Chivas Guadalajara?

Pero hay alguien que se ha encargado de remarcar la crisis de campeonatos en la que se encuentra el equipo rojiblanco. Se trata del técnico argentino Antonio "El Turco" Mohamed.

Después de varias décadas como el equipo más ganador del futbol mexicano, el dominio de las Chivas llegó a su fin en 2014. Sí, por "culpa" de Antonio Mohamed.

El entonces timonel del América conquistó el torneo Apertura 2014 de la Liga MX, en una final que terminó con marcador global de 3-1, precisamente frente a los Tigres, título que significó el número 12 para las Águilas y con ese campeonato convirtió a los de Coapa en el más ganador.

Detalles del reciente campeonato de Toluca en Liga MX

Así veía el Guadalajara el fin de su imperio que construyó desde muchas décadas atrás. Ser el segundo más laureado de la Liga MX le duró 11 años.

El pasado domingo, el Toluca se impuso en penaltis a los Tigres en el estadio Nemesio Díez para conquistar el torneo Apertura 2025. Después de un dramático cierre, los Diablos Rojos consiguieron su título número 12.

Crisis de campeonatos en Chivas desde 2014

Con su logro reciente, los escarlatas alcanzaron a las Chivas como el segundo equipo más ganador del balompié mexicano. Sí, otra vez por una travesura de Antonio Mohamed, quien, además, conquistó su quinto campeonato en México y primer bicampeonato en su historial.