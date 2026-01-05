¡Inicio contundente!

Chivas femenil sabe que tiene una cuenta pendiente con la afición luego de lo mostrado en el 2025.

Y al menos en el primer partido del Clausura 2026, dejaron buenas impresiones con el contundente triunfo ante el Atlético de San Luis, donde Casandra Montero y Jasmine Cazares marcaron los goles para el 2-0.

Las dirigidas de Antonio Contreras tardaron en meterse al partido, pero cuando se enchufaron, fuero un auténtico dolor de cabeza para las potosinas.

Una de que las mejor se vio en el campo fue Carolina Jaramillo, quien estuvo intentando con disparos de media distancia, situación que ilusiona mucho a la afición.

Fue hasta la segunda mitad del partido, que el marcador se movió. Jaramillo aprovechó un descuido en la banda izquierda y sacó un centro que pudo rematar con la cabeza a placer Cazares.

Chivas no bajó los brazos y siguió buscando otro gol en el complemento del partido, mismo que no tardó mucho tiempo en llegar en la cancha del Estadio Akron.

Montero recibió un recentro dentro del área y quedó frente a la meta rival, a quien prácticamente fusiló.







