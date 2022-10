Chivas es un gigante obligado a ilusionar.- Fernando Hierro

Fernando Hierro quiere que la afición de las Chivas se ilusione con su proyecto.

El director deportivo de las Chivas fue presentado oficialmente por el presidente del equipo, Amaury Vergara, en la sala de prensa del Estadio AKRON.

"Chivas es un gigante con la obligación de volver a ilusionar. Partimos de una realidad, pero en el plan que tenemos, de dos o tres años, no quiere decir que renunciemos desde el primer día a competir", comentó Fernando Hierro en su presentación.

"La ilusión es que la gente se vaya contenta y hable de lo que pase dentro del campo. Si se gana los jugadores son más guapos y si se pierde los jugadores son más feos, pero que la gente se sienta identificada con su equipo. Que la gente se ilusione, porque no va a ser por ganas y esfuerzo".

Fernando Hierro prefirió no adelantar detalles sobre la llegada del próximo entrenador de las Chivas y sobre los refuerzos para el Clausura 2023.

"Que nadie dude del trabajo anterior. Nosotros hemos visto lo que había y tenemos nuestras propias ideas. Sabemos el entrenador que queremos y a dónde queremos ir. Necesitamos la visión de un entrenador y sabemos lo que buscamos".

"Es una cuestión interna de trabajo, tenemos el diagnóstico de lo que queremos y dónde tenemos que reforzar. También tenemos que reforzar la cabeza de los jugadores para tener confianza, autoestima y no tener miedo. Necesitamos un repaso integral", añadió Hierro.

El director deportivo de las Chivas señaló que está buscando residencia en Guadalajara para vivir en la Ciudad y estar en el día a día con el equipo, además de confirmar que irá como analista con una cadena de televisión a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Presentación de Fernando Hierro como Director Deportivo de Chivas.

"El reto es ser positivo. Yo miro para adelante y no para atrás. Mi objetivo es construir y crecer, que el club y los jugadores crezcan, a partir de ahí, llegará lo que tenga que llegar. Yo no soy populista en decir lo que no pienso. Estoy en este club que tiene las ideas muy claras".

"Cuando escuchas a Amaury Vergara que sabe a dónde quiere ir, y que Chivas es lo más parecido a una Selección, eso me ilusionó mucho. También la fuerza que tiene el club con 40 millones de seguidores y la identidad que tiene Chivas. Desde el primer momento estoy contento y feliz. Acepto el reto con responsabilidad. Los resultados serán los que manden, pero pasión e ilusión tenemos", mencionó Fernando Hierro.

ELOGIA FERNANDO HIERRO AL "CHICHARITO" HERNÁNDEZ

Fernando Hierro elogió al delantero tapatío Javier "Chicharito" Hernández, con quien coincidió en el Real Madrid.

"Javier es un profesional y un chico magnífico al que adoraban sus compañeros, su entrenador y la gente. Si competía 30 minutos, 5 minutos o todo el partido completo era un fenómeno. Es un chaval extraordinario", dijo Hierro.

De manera general, también señaló que el jugador mexicano en general es talentoso, compite muy bien y físicamente son muy buenos.

DEBEMOS BUSCAR REFUERZOS.- AMAURY VERGARA

El presidente de las Chivas, Amaury Vergara, confirmó que buscarán refuerzos, además de mostrar su entusiasmo con el proyecto de Fernando Hierro.

"Se le va a dar todas las herramientas a Fernando que él necesite para hacer su trabajo. Hemos entendido bien que debemos buscar a los mejores mexicanos, buscar refuerzos, pero entender que la cantera es un pilar importantísimo", dijo Amaury Vergara.