Guadalajara es líder del torneo

Cuando parecía que el partido iba a acabar en un aburrido empate sin goles, Yael Padilla anotó el gol agónico que le dio el triunfo al Guadalajara (1-0), el segundo consecutivo que los coloca como líderes del torneo Clausura 2026 tras dos jornadas.

El triunfo de las Chivas fue un premio a la perseverancia en una visita complicada a la frontera. Los Bravos de Juárez suelen hacerse fuertes de local, pero los dirigidos por Gabriel Milito intentaron hasta el último segundo para llevarse la merecida victoria.

En el ocaso del partido, Padilla (94´) encaró hacia el área y soltó un disparo cruzado imposible de atajar para Sebastián Jurado, que había aguantado los ataques rojiblancos durante más de 90 minutos.



