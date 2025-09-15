La Capital es rojiblanca

Chivas Femenil venció 2-0 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes para imponerse por partida doble en el Clásico Nacional un día después del triunfo del Rebaño varonil, en el mismo escenario.

Jamás se había visto al Guadalajara dominar a acérrimo rival en los 2 Clásicos de un mismo torneo de Liga MX y Liga MX Femenil. Este fin lo logró.

Las dirigidas por Antonio Contreras maniataron y hasta desesperaron al conjunto de Coapa, que nunca se sintió cómodo y no pudo desempeñar ese futbol con el que se había mantenido en el liderato hasta antes de esta Jornada 11 del Apertura 2025.

En medio de su inteligente partido, Denise Castro se alzó como la heroína de la tarde para el Rebaño con un doblete.

Al 22, Castro concretó un golazo con un disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior de la portería defendida por la española Sandra Paños.

La anotación despertó a los aficionados rojiblancos en las tribunas del inmueble, los cuales, aunque eran minoría, comenzaron a dominar el ambiente a partir de que las suyas abrieron el marcador.

Mientras que, los intentos de impulsar a su equipo por parte de la afición azulcrema fueron inoperantes, entre una ofensiva falta de variantes y muy poca imaginación para abrir la ordenada línea defensiva visitante.

Y, en defensa, las desconcentraciones americanistas costaron muy caro.

Al 45´+3´, Castro aumentó la ventaja rojiblanca aprovechando un gran pase largo de Carolina Jaramillo, que dejó descolocada a la zaga rival.

Después de un partido para el olvido, América y todas sus estrellas ligaron su tercer partido sin victoria y comenzaron a ceder terreno en la parte alta de la clasificación.

En tanto, Chivas llegó a 20 unidades para ubicarse en la sexta posición, dentro de zona de Liguilla.

ASÍ LO VIERON

Ángel Villacampa, DT de América Femenil, tras la derrota: "Hoy duele, estamos muy molestas, estamos muy lejos de la versión que queremos dar. Nos ha faltado agresividad, contundencia, actitud. Estamos muy imprecisas con el balón. Duele más, es un Clásico. Nosotras siempre habíamos vivido los Clásicos con muchas situaciones de victorias, de grandes resultados, de resultados muy abultados, pero hoy no hemos mostrado nada. Es un mal día, un día de luto, un día negro, del cual tenemos que aprender mucho".

El técnico de Chivas Femenil, Antonio Contreras, sobre el dominio rojiblanco del fin de semana: "Hace unos meses me senté aquí y se rieron de mí cuando dije que la Capital era rojiblanca. Bueno, pues hoy puedo volver a decirlo: la Capital es rojiblanca. Ayer lo vimos y hoy también".



