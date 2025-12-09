´Mente y cuerpo del Chicharito necesitan trabajar en conjunto´

Jorge Mendoza, piloto internacional que en los últimos años ha trabajado como instructor de soccer, de golf y de artes marciales, mostró interés por el proyecto de Javier "Chicharito" Hernández, para ayudarle a que recupere su nivel deportivo.

Jorge Mendoza, piloto y atleta que ha hecho historia en deporte motor, campeón de Tae Kwon Do en Texas y que estudió artes marciales con alumnos de Bruce Lee, como es el caso de Joe Lewis, quien fue el fundador del Kick-Boxing en el mundo, ha creado un sistema físico y mental que le ha permitido hacer hazañas hasta con un equipo de soccer sordomudos en Pharr, Texas en el 2019.

¿Cómo planea Jorge Mendoza ayudar a Chicharito?

Jorge tomó el reto de ayudar a un equipo de sordomudos en el 2019, equipo que estaba por abandonar la liga por malos resultados. Jorge ofreció su apoyo como health coach, entrenador y jugador y se comprometió a llevar al equipo a lograr el campeonato. Jorge cambió la energía del equipo, y con los mismos elementos logró pulir a cada uno de sus jugadores para lograr el ansiado campeonato.

Jorge ha utilizado todo lo que ha aprendido durante su vida deportiva y ha creado una fórmula llamada Speed-Health que le ha dado grandes resultados.

Detalles sobre la metodología Speed-Health de Jorge Mendoza

Jorge, especialista en Quantum Medicine y medicina deportiva, sabe cómo maximizar las herramientas de un atleta. "El Chicharito no está en silla de ruedas, no está paralítico, su mente necesita trabajo, mantenimiento como a un auto de carreras y naturalmente su organismo necesita recuperación para que mente y cuerpo trabajen en conjunto", así lo comentó Mendoza.

Jorge, a sus 63 años de edad, participa en equipos de soccer con jóvenes de 18, sabe que "El Chicharito" requiere trabajo y será otro gran reto a tomar. "Me encantaría trabajar y ayudarle", comentó Mendoza.

Impacto de Jorge Mendoza en el equipo de sordomudos en Texas

Jorge ha sido amante del soccer desde niño, llegando a jugar en el Azteca, con los hijos de Guillermo Cañedo y de José Antonio Roca; Cañedo era presidente y Roca el entrenador. Jorge jugó por la Universidad de St Mary´s en San Antonio participando al mismo tiempo en Karting y Tae Kwon Do, un atleta acostumbrado a la diversidad.