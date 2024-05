'Chicharito no se ve peligroso y Cowell no es inteligente'

GUADALAJARA, Jalisco.-Las Chivas necesitan despertar a la ofensiva para ser finalistas del Clausura 2024.

En sus últimos 4 partidos, Chivas ha marcado 2 tantos, lo que preocupa para encarar al América con la obligación de ganar en el Estadio Azteca.

"Chivas no tiene tantas variantes. Está "El Chicharito" (Javier Hernández), quien desafortunadamente no está en buen momento, ya le cuesta mucho, se ve descoordinado y no se ve peligroso.

"(Cade) Cowell es rápido y potente, pero no es inteligente ni es bueno técnicamente siempre le rebotan los balones en la recepción y desde ahí va perdiendo, si la recepción la pudiera dirigir, podría ganar tiempo", analizó Guillermo "Wendy" Mendizábal, campeón con el Rebaño en la campaña 1986-87.

"Guadalajara no la tiene nada fácil, porque América jugando así con el empate, avanza. Chivas quizá debe mantener la misma alineación porque no tiene variantes, no tiene tanta gente adelante que pueda ser un revulsivo al frente", añadió.

Chivas suma 185 minutos sin gol, ya que no pudo anotarle al Toluca en la Vuelta de Cuartos y al América en la Ida de Semifinales.

En el Clausura 2024, Víctor "Pocho" Guzmán es el líder goleador de Chivas con 7 tantos, por 6 de Roberto Alvarado, elemento al que "Wendy" ve como quien puede inclinar la balanza.

"Roberto Alvarado es quien siempre tiene la pelota, sabe qué hacer con ella; (Ricardo) Marín siempre estuvo solo, Pavel (Pérez) es más habilidoso e inteligente para jugar, técnicamente es mejor", puntualizó.

De sus centro delanteros, Marín lleva 2 tantos, mientras "Chicharito" y Cowell, a quien Fernando Gago ha utilizado como eje de ataque, suman uno cada uno.