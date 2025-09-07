Chicharito capitanea triunfo de Chivas sobre León en partido amistoso

Gabriel Milito festejó su cumpleaños con una sufrida victoria (2-1) de Chivas sobre León en el SeatGeek Stadium, en Chicago.

Chivas se presentó a este duelo amistoso con dos bajas importantes: Tala Rangel y Roberto Alvarado, quienes están con la Selección Mexicana y suelen ser titulares. León también presentó un par de ausencias, la más destacada fue la de James Rodríguez.

"Chicharito" saltó como titular y capitán del Rebaño, el histórico delantero mexicano tuvo la primera de peligro para los suyos. Efraín Álvarez encontró a Miguel Gómez en el segundo poste, quien de cabeza habilitó a Hernández, pero Javier no logró rematar el balón y al minuto 12 dejó escapar el primero de Chivas.

El famoso dicho de: gol fallado, gol en contra, se hizo realidad. Al 15, Emilio Rodríguez aprovechó un rebote de la defensa rojiblanca para vencer a quemarropa a Óscar Whalley y adelantar a la Fiera.

La primera parte pudo terminar con más goles, pero los equipos no estaban tan finos de cara al arco. Efraín Álvarez fue el más brillante para Chivas.

En la segunda mitad las opciones de peligro fueron muy pocas. La más clara fue hasta el minuto 60, cuando Javier Hernández remató de cabeza, pero el balón pasó a un costado del arco del León.

Chivas despertó en el cierre del juego. Armando Gonzáles emparejó el marcador al 80 con una gran definición dentro del área esmeralda; cinco minutos después, Cade Cowell anotó el de la victoria.