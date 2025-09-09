Cuauhtémoc Blanco insta a Chicharito a considerar su retirada

El ex delantero del América, Cuauhtémoc Blanco, dice que Javier Hernández ya debería "colgar los botines", pero que al final es su decisión.

"No me gusta opinar. Yo digo que ya debería, como le hacíamos en el barrio, aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlos.

"Para todos es complicado retirarte, estar en vestidor, estar con tus cuates, anécdotas, bromas, pero llega un momento donde dices ya estuvo, ya no me da. Hoy los chavos son más rápidos, tienen más preparación. Creo que 'Chicharito', ya con todo respeto, creo debería de colgar los botines, es una decisión que él va a tomar, pero creo que ya debe darle chance a los jóvenes", declaró en una entrevista con David Faitelson en TUDN.

Blanco alabó la carrera de "Chicharito", aunque reitera que debe saber en qué momento decir adiós a las canchas.

"Él hizo cosas importantísimas en Europa, pero también hay que saberse retirar. Yo estaba de vacaciones por allá en Puerto Vallarta y estábamos viendo el América vs. Chivas hasta los mismos aficionados decían, 'ya no metan al 'Chicharito''. Ya le cuesta, yo creo que debes retirarte a tiempo, 'sabes qué hijo, hice lo que tenía que hacer, metí muchos goles en el Manchester United, en el Real Madrid', pero es una decisión que él toma", declaró.

El delantero de las Chivas ha batallado con las lesiones y la falta de goles en su segunda etapa con los tapatíos