Recetan paliza los Cerezos

El lanzador Ramiro Flores apagó por completo el ataque de los Amigos de Lucio al recetarle cinco ceros para adjudicarse los Cerezos el triunfo 10-3, en el campo Pedro Guajardo de la Liga Burocrática de Softbol.

El abridor Flores tuvo una salida bastante oportuna al redondear tres donas en forma consecutiva para de esta manera no permitir gran daño por parte de los peloteros de Ramiro Flores.

La ofensiva de los Cerezos aplicó certero madruguete al recetar largo ataque de seis carreras en los que aparecieron los imparables de Román García y Raúl Flores, mientras David Monroy limpio las almohadillas con largo cuadrangular, posteriormente Ezequiel Aguirre y Leo Monroy llegaron quietos al pentágono.

Ante la buena actuación de Flores los bates de los Cerezos conectaron cada uno de los envíos de Carlos Lucio para agregar dos más en el quinto episodio con producción de Leo Monroy y después en el sexto inning volvieron a realizar par de viajes al pentágono para mantenerse en el camino de la victoria.



