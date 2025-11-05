Efraín Juárez dejaría a Pumas y tomaría a un histórico de Europa

La historia de Efraín Juárez y Pumas podría terminar más pronto de lo esperado, luego de darse a conocer el interés de un histórico equipo de Europa por sus servicios.

El entrenador mexicano, que triunfó en Colombia, no ha tenido el rendimiento esperado por la afición universitaria, jugándose en la última fecha del Apertura 2025 de la Liga MX la posibilidad de clasificar al Play-In.

Los malos resultados en la cancha, junto con algunas actitudes, parecen no afectar el gran cartel de Juárez, quien estaría en la lista de opciones del Celtic.

¿Qué se sabe sobre el interés del Celtic?

De acuerdo con información del medio inglés Daily Record, Efraín Juárez forma parte del listado de entrenadores que estarían en contacto con la dirigencia para encontrar a la mejor opción. Juárez llegó al Celtic FC en 2010 como parte de una generación mexicana que buscaba consolidarse en Europa. Su fichaje por el club escocés representó un salto importante en su carrera, luego de destacar con la Selección Mexicana Sub-17 y en el Mundial de Sudáfrica 2010.

¿Cuál es el desempeño de Juárez en Pumas?

Su paso por Escocia incluyó momentos destacados en sus 21 partidos oficiales, como la conquista de la Copa de Escocia en 2011, además de una cesión al Real Zaragoza en España. Sin embargo, su actual desempeño en Pumas ha generado dudas sobre su continuidad, especialmente si no logra clasificar en la Liga MX. La presión sobre Juárez aumenta a medida que se acerca el final de la temporada.

La situación de Efraín Juárez es un reflejo de los desafíos que enfrentan muchos entrenadores en el fútbol profesional, donde el rendimiento y los resultados son cruciales para mantener su posición. La posibilidad de un regreso al Celtic podría ser una oportunidad para revitalizar su carrera en un entorno donde ya ha dejado su huella.