Carlos Vela prefiere no estorbar en el Tricolor

Cd. de México.- Carlos Vela , delantero del LAFC , entiende que pasa por un buen momento en la MLS, pero dejó claro que es mejor no ir a donde no se siente cómodo y así no estorbaría, al ser cuestionado sobre el porqué no vuelve al Tri.

"Uno en su carrera, en su vida, toma decisiones y pues todo va acorde con la felicidad, en dónde quieres estar y en dónde no quieres estar", explicó Vela en entrevista con Telemundo.

"Por eso en tu carrera has tenido oportunidad de decir cosas que a veces no se ven tan bien pero que a ti como persona te hacen mejor, te hacen estar en mejor nivel, disfrutar con tu equipo. Cuando no estás bien y no quieres estar 100 por ciento en un lado, mejor no estorbar".

El atacante, líder de Los Ángeles Football Club, que marcha como el mejor equipo en la temporada 2022 de la MLS; le desea lo mejor al Tri en Qatar 2022 aunque espera que Hirving Lozano, Jesús Manuel Corona y Raúl Jiménez encuentren pronto su mejor nivel.

"La veo bien, lo que pasó antes se olvida, es un torneo que todo mundo está esperando, que sabes hay muchos reflectores y sacas lo mejor de cada jugador, esperando que se pueda trascender más de lo que se ha llegado en los últimos Mundiales y ojalá sea este", apuntó.

"Estamos en un cambio generacional, en donde los jugadores de arriba todavía no han dado ese salto que necesita la Selección. Estamos esperando que jugadores jóvenes puedan salir, irse a Europa, subir su nivel y demostrarlo en Selección", apuntó.