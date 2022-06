Carlos Rotondi llegaría a Cruz Azul

Cruz Azul es el único equipo de los llamados "4 grandes" que no ha sumado refuerzos, los únicos cambios de cara al Apertura 2022 han sido el técnico Diego Aguirre y el nuevo escudo.

Se han rumorado nombres como Bruno Méndez del Corinthians de Brasil y Carlos Rotondi, quien ya se adelantó al club de La Noria y prácticamente confirmó su llegada a la Liga MX con un video de despedida al Defensa y Justicia.

En redes sociales comenzó a circular el video donde Rotondi agradece al equipo su apoyo durante su etapa en esta institución.

"¿Qué mensaje le dejas a la gente, con qué sensación te vas?", le preguntan a Carlos.

Rotondi respondió que tenía "Sólo palabras de agradecimiento para toda la gente, el club es una familia. Es un momento de mucha nostalgia, no es fácil despedirse de un lugar que brindó tanto cariño, la verdad que son sensaciones raras, agradecerle a todos porque me sentí como en casa, me brindaron un cariño incondicional, así que sólo agradecerle".

De ser así, Carlos Rotondi se convertiría en el primer refuerzo de La Máquina a sólo unos días de comenzar el Apertura 2022 de la Liga MX.

¿Cuándo debuta Diego Aguirre y Cruz Azul en el Apertura 2022?

La Máquina comienza su participación en el siguiente torneo visitando el "Volcán" para enfrentar a Tigres y será el debut de Diego Aguirre como técnico en la Liga MX.

Jornada 1

Sábado 2 de julio

Tigres vs Cruz Azul

19:05 horas

Estadio Universitario.