Mazatlán y Monterrey abren jornada 3 del Clausura 2026

En el estadio El Encanto, los Cañoneros de Mazatlán recibirán a los Rayados de Monterrey para abrir el telón de la Jornada 3 del Clausura 2026.

¿Cómo llegan los Cañoneros y los Rayados al partido?

El encuentro será el único partido que se disputará este viernes, ya que el resto de la tercera fecha del torneo se jugará a lo largo del fin de semana. Los Cañoneros llegarán a este partido con dos derrotas desde el fondo de la tabla general. Mientras que, en contraste, los Rayados ocupan el séptimo lugar con una victoria y un tropiezo.

Detalles del encuentro en el estadio El Encanto

Este partido es crucial para los Cañoneros, quienes buscan revertir su situación en la tabla. Por su parte, los Rayados intentarán consolidar su posición en la parte media de la clasificación.

Análisis de la situación en la tabla general

La jornada promete ser interesante, ya que ambos equipos tienen mucho en juego. Los Cañoneros necesitan urgentemente sumar puntos, mientras que los Rayados buscarán mantener su racha positiva.