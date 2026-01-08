Cruz Azul busca nuevo capitán tras la salida de Ignacio Rivero

El mercado de transferencias del Clausura 2026 de la Liga MX dejó una de las bajas más dolorosas para la afición de Cruz Azul, al ver partir de la institución, tras cinco años y medio, a Ignacio Rivero.

¿Quiénes son los candidatos a capitán de Cruz Azul?

El imponente jugador, que era capitán del equipo, fue una de las bajas del club. Ahora la institución tendrá que buscar al responsable de ocupar su sitio, mientras que el uruguayo disputará el siguiente semestre con Tijuana. Ante esa situación, Nicolás Larcamón ya tendría las opciones más viables para ocupar el lugar de líder en el vestuario. La primera es Andrés Gudiño, hombre de confianza del entrenador, quien tras la lesión de Kevin Mier respondió en el arco.

Además del guardameta, otra opción es Erik Lira, futbolista que era el segundo capitán después de Rivero y que también ha sumado gran identidad con los fanáticos, convirtiéndose en pieza clave en los partidos recientes. Por último, Carlos Rodríguez, uno de los mejores futbolistas del equipo, podría portar el gafete en algunos duelos del torneo que está por iniciar gracias a su desempeño.

Impacto de la salida de Ignacio Rivero en Cruz Azul

Cruz Azul arrancará el semestre previo a la Copa del Mundo de 2026 ante León en condición de visitante, compromiso en el que espera sumar para iniciar con el pie derecho el torneo.