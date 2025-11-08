Acarician el Play-In

Pese a que los Bravos de Juárez quisieron amarrar el séptimo lugar de la tabla general, los Gallos Blancos de Querétaro despertaron: era ahora o nunca. No dependen de sí mismos, pero una victoria era necesaria para mantenerse con vida en el torneo. Y la consiguieron, después de derrotar 1-2 a la escuadra fronteriza.

A los Gallos Blancos les bastaron once minutos para animarse a abrir el marcador. Un remate dentro del área de Ali Dávila que despertó la esperanza de la escuadra queretana.

Pase lo que pase, los Bravos de Juárez ya están en el Play-In. De ahí no los va a sacar nadie. Sin embargo, dejaron escapar la posibilidad de amarrar el séptimo lugar de la tabla porque —en el veintiuno— Moisés Castillo cometió un autogol.

Aunque Diego Valoyes descontó en el cincuenta y seis, no fue suficiente para cambiar el destino del partido.

Esta noche, los Gallos Blancos de Querétaro pueden dormir tranquilos. Hicieron lo que les correspondía.

Ahora dependen de que Pumas, Santos Laguna y Atlas no ganen sus respectivos partidos para que el milagro fronterizo dé sus frutos: un boleto al Play-In del torneo. El último, y el más peleado.







