Vicente Sánchez, a un paso de regresar a la Liga MX

Vicente Sánchez, uno de los entrenadores con mejor porcentaje de efectividad en la Liga MX, estaría cerca de volver a tener una oportunidad en el fútbol mexicano, tras darse a conocer acercamientos por sus servicios.

Luego de conquistar la Concachampions 2025 y asegurar el boleto al Mundial de Clubes para Cruz Azul, la fortuna parece sonreírle al uruguayo, quien salió de manera polémica del equipo celeste, al ver a un par de equipos buscando sumarlo a sus proyectos.

¿Qué equipos están interesados en Vicente Sánchez?

De acuerdo con información de medios en Uruguay, Sánchez es seguido por Bravos de Juárez, equipo que se encuentra jugando el Play-In del Apertura 2025 bajo las órdenes de su compatriota Martín Varini. Los reportes agregan que será en los siguientes días que ambas partes puedan sentarse a compartir ideas sobre el proyecto del equipo fronterizo, que busca luchar por cosas importantes en el futuro cercano.

Bravos no sería el único equipo con la intención de fichar a Vicente Sánchez, pues también existe la posibilidad de llegar a Querétaro, equipo que tras la salida de Benjamín Mora dejó ese lugar en el banquillo libre.

¿Cuál es el contexto de la situación de Vicente Sánchez?

La trayectoria de Vicente Sánchez en la Liga MX ha sido notable, especialmente tras su éxito con Cruz Azul. Su capacidad para dirigir y obtener resultados positivos lo convierte en un candidato atractivo para equipos que buscan mejorar su rendimiento en el torneo.

La situación actual de Bravos de Juárez y Querétaro refleja la necesidad de ambos clubes de encontrar un entrenador que pueda llevarlos a un nuevo nivel, especialmente en un contexto donde la competencia es cada vez más intensa.