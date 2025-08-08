Repechaje del Mundial 2026 se vivirá en Monterrey y Guadalajara

La efervescencia por la Copa del Mundo 2026 se vivirá en Monterrey antes de lo esperado.

En marzo del próximo año, la Ciudad regia será sede, junto a Guadalajara, del Repechaje del que saldrán los últimos dos invitados para la máxima justa futbolera: El Mundial.

En los próximos días se hará oficial que el Estadio Monterrey, casa de Rayados y Rayadas, y el Estadio Guadalajara, sede de Chivas y Chivas Femenil, albergarán el Play-Off Intercontinental de la FIFA, informó una fuente a CANCHA.

"Está un 99.99 por ciento ya seguro que Monterrey y Guadalajara tendrán dos partidos cada uno del Repechaje, incluso los comités mundialistas de cada sede ya están trabajando en ello", aseguró el informante.

El Repechaje será del 23 al 31 de marzo del 2026, con el eliminación directa entre seis selecciones que buscarán los últimos dos boletos para que se complete el inédito número de 48 invitados para el Mundial.

De las seis selecciones nacionales que participarán, la única que ya tiene su lugar en el Repechaje es la de Nueva Caledonia, de la Confederación de Futbol de Oceanía.

Los restantes cinco participantes de la Repesca se definirán entre septiembre y noviembre de este año, una vez que culminen los clasificatorios de las confederaciones.

Dichos equipos surgirán del Playoff de Asia y África; los dos mejores segundos lugares de la Ronda Final de la Concacaf y uno más de la Conmebol, que será el que se ubique en el séptimo puesto al término de la Eliminatoria.

Actualmente en Sudamérica se lo disputan Venezuela y Bolivia.

La UEFA no participará en la repesca, ya que es la zona de mayor representación para el Mundial con 16 lugares directos.

Aunque todavía no se dan los detalles del Repechaje, se espera que tras definirse los seis participantes, dos sean ranqueados y avancen directo a una de las dos Finales que se jugarán en Monterrey y Guadalajara.

Los restantes cuatro equipos disputarán las dos Semifinales que se jugarán en cada ciudad, para luego buscar el boleto con el país ya ranqueado.

El Mundial 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año y se jugará en Estados Unidos, Canadá y México; la sedes nacionales son Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

En el "Gigante de Acero" se realizarán cuatro partidos: 3 de Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final.

Sin embargo, los regios tendrán desde marzo una probadita con juegos a matar y morir con selecciones que buscarán colarse de última hora a la fiesta mundialista.

LO QUE SE VIENE

Monterrey y Guadalajara albergarán el Play-Off Intercontinental de la FIFA:

* Seis selecciones estarán en busca de los últimos dos boletos del Mundial.

* Se disputará del 23 al 31 de marzo del 2026 en Monterrey y Guadalajara.

* Se jugará con sistema de competencia de eliminación directa.

Países participantes:

Nueva Caledonia de Oceanía.

Ganador del Play-off de Asia.

Ganador del Play-off de África.

Los dos mejores segundos lugares de la ronda final de la Concacaf.

Séptimo lugar de Eliminatorias de Conmebol.

Sistema del repechaje

* Los dos equipos con mayor clasificación en el Ranking de la FIFA avanzarán directamente a la Final de cada sede.

* Las otras cuatro selecciones con menor clasificación se enfrentarán en Semifinales de la fase de grupos.

* Los ganadores de las dos Finales clasificarán a la Copa Mundial de la FIFA 2026.