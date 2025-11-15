Bofo Bautista critica la inclusión de naturalizados en la selección mexicana

Este sábado la Selección Mexicana enfrentará a su símil de Uruguay en el estadio TSM Corona y dentro de la lista de convocados de Javier Aguirre para estos dos amistosos ante la celeste y Paraguay, hay un futbolista naturalizado, el delantero Germán Berterame. Al Tri podría unirse otro futbolista nacido en otro país como Álvaro Fidalgo y de acuerdo con el Bofo Bautista, se debería dar más oportunidades a los jugadores mexicanos.

¿Cuál es la opinión de Bofo Bautista sobre los naturalizados?

Al ser cuestionado sobre la presencia de naturalizados en la selección nacional, el legendario futbolista del Guadalajara fue contundente. "Yo no sé por qué insisten en naturalizar a tanto extranjero, mejor que le den oportunidades a los jóvenes, que se ocupen y preocupen por formar buenas fuerzas básicas y darles el proceso que corresponde para que en un futuro no estemos batallando como ahorita", aseguró el Bofo.

Bautista, que fue parte de la polémica lista de convocados del Vasco Aguirre en el Mundial de Sudáfrica 2010, compartió plantel con Guillermo Franco, jugador nacido en Argentina pero que defendió los colores del Tri. Sin embargo, para el exatacante mexicano ninguno de los naturalizados en toda la historia de la Selección ha destacado y criticó la cantidad de jugadores de otros países que han recibido oportunidades en los últimos años.





¿Qué consecuencias tiene la inclusión de naturalizados en el Tri?

"Ya cualquier jugador que viene es naturalizado y cuando llegan a selección no dan el ancho y no sirven para nada, todos los que han estado naturalizados para mí ninguno ha destacado o ha hecho diferencia sobre un mexicano", concluyó. Cabe recordar, que en el último partido de México frente a Ecuador, el único gol tricolor lo anotó justamente Germán Berterame.