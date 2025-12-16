¡Abran paso al bicampeón!

Seis meses después, la fiesta regresó a las calles mexiquenses. Como era de esperarse, la afición de los Diablos Rojos estuvo a la altura de las expectativas y protagonizó un espectacular desfile para celebrar a sus campeones. No era para menos, un bicampeonato es algo sumamente especial.

La algarabía en las inmediaciones del Estadio Nemesio Diez era máxima. Los seguidores escarlatas llegaron desde tres horas antes de que comenzara el "Merry Champions". No podían esperar por festejar con sus futbolistas.

Sin importar la fría tarde en Toluca, las personas nunca dejaron de alentar. Se escuchaban cánticos, porras y gritos de emoción. Por supuesto, La Cumbia de los Trapos, el nuevo himno de los Diablos Rojos, se escuchó una y otra vez. Cuando los futbolistas salieron, la euforia explotó.

Al grito de "bicampeón, bicampeón", "sí se pudo, sí se pudo" y "somos campeones otra vez", cada integrante de los Diablos Rojos subió a los autobuses que ya aguardaban para iniciar el recorrido. Tres impresionantes camiones que sólo tenían un propósito: Que el traslado de La Bombonera al Águila de Colón fuera único.

Paulinho, Helinho, Luis García y Marcel Ruiz fueron de los más ovacionados por el público toluqueño; sin embargo, Alexis Vega y Antonio Mohamed se robaron los reflectores.

"Vega, Vega, Vega" y "Turco, Turco, Turco" fue lo que se escuchó con más fuerza. Las dos figuras del Toluca se dejaron apapachar y agradecieron el apoyo que recibieron. Se saben queridos.

El extremo mexicano alzó en lo más alto el trofeo de campeón e, incluso, se dio el lujo de repartir cervezas entre los aficionados. Para él, la fiesta continúa y continuará.

Así comenzó a circular la marea roja por la avenida José María Morelos.

Los aficionados festejaron el título del Apertura 2025, el bicampeonato de la Liga MX, el tricampeonato de goleo del artillero portugués y el haber alcanzado a las Chivas como el segundo máximo ganador del futbol mexicano con 12 trofeos. Para ellos, la grandeza de la institución escarlata no está en duda; el debate ni siquiera debería existir. El Toluca recibió un merecido festejo en su casa.

MOHAMED, NUEVO PROTAGONISTA

LOS DT´S CON MÁS TÍTULOS EN EL FUTBOL MEXICANO

Un nuevo protagonista llega a la mesa de los directores técnicos con más títulos de la Liga MX. Antonio "El Turco" Mohamed sigue agrandando su legado en el futbol mexicano, luego de salir campeón del Apertura 2025 con los Diablos Rojos del Toluca, consiguiendo así su primer bicampeonato en suelo nacional. "El Turco" alcanzó su quinto campeonato en la Liga MX, superando a Enrique Meza (4) y colocándose a dos de la marca que posee Ignacio Trelles y el "Tuca" Ferretti. Su primer trofeo llegó en 2012 con los Xolos de Tijuana. En 2014 alcanzó el segundo con América; para 2019 llegó el tercero con los "Rayados" de Monterrey. Con Toluca amarró los últimos dos (Clausura 2025 y Apertura 2025). Ignacio Trelles lidera este listado con siete, los cuales consiguió con cuatro equipos diferentes: El Marte 1953-54, Zacatepec 1954-55 y 1957-58, Toluca 1966-67 y 1967-68 y Cruz Azul: 1978-79 y 1979-1980.