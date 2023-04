Venir a Rayados fue la mejor decisión.- Berterame

MONTERREY, NL

"Sí, la verdad que estuvo el interés, pero bueno, hoy estoy acá y creo que estoy en focalizarme en hacer una buena temporada con Rayados y en tratar de ganar títulos con ellos", dijo Berterame en conferencia de prensa en El Barrial.

"Estoy acá porque tomé la mejor decisión, si no, no lo haría. Estoy muy contento con la decisión que he tomado y por el momento que estamos pasando todos".

ESPERA UN JUEGAZO ANTE AMÉRICA

El delantero dijo que esperan un partido complicado ante el América, pues es de los equipos más fuertes del Clausura 2023.

"Están (América) haciendo una buena temporada, no solamente ellos, también varios de los que estamos acá arriba estamos haciendo una muy buena temporada y creo que se va a demostrar mucho el sábado el trabajo que tiene cada uno, pero obviamente nosotros vamos a hacer el partido nuestro y trataremos de buscar esos tres puntos", expresó Berterame.