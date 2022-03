Barras de América deciden no ir al Clásico Nacional

"De acuerdo con los lamentables actos de violencia del pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora, y con los cuales estamos en total desacuerdo, nos sumamos en apoyo a las acciones tomadas por la Federación Mexicana de Futbol y nuestra directiva.

"Estamos en conformidad de no asistir a ningún partido de visitante hasta que se decida lo contrario", informó la barra La Monumental en un comunicado.

Agregó que el color del futbol mexicano es uno solo.

Otra de las barras, Ritual del Kaoz, también se comprometió a no asistir a Zapopan.

"La decisión tomada por la coordinación de no asistir a los partidos de visita es una decisión tomada con conciencia y respeto a la afición. Creemos que no es el momento de viajar, buscamos no arriesgar o exponer a alguno de ustedes, integrantes de este grupo", expuso dicho grupo.