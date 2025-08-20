Gran recibimiento al Barcelona Femenil

Entre sonrisas, selfies y aplausos, las jugadoras del Barcelona Femenil llegaron a México, país que de inmediato las arropó y les demostró su cariño con banderas y cánticos, luego de un largo viaje y un breve retraso en la zona de equipaje, el equipo comandado por Pere Romeu -que se encuentra en preparación para comenzar la temporada de la Liga F- pisó por tercera ocasión tierras aztecas. En los próximos días, las futbolistas blaugranas se enfrentarán a las estrellas de la Liga MX Femenil en el Estadio Universitario de Monterrey y al Club América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.



