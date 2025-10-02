Pierde Pumas a Guillermo Martínez

Pierde Pumas a Guillermo MartínezLa lesión de Guillermo Martínez obliga al Club Universidad Nacional a afrontar el calendario sin una de sus piezas clave.
Todo se le puso cuesta arriba al Club Universidad Nacional en menos de una semana.
Si la goleada ante América y la suspensión de dos juegos a Efraín Juárez no parecía ser suficiente para los males del conjunto azul y oro, ahora se le suma la baja de Guillermo Martínez por el resto del Apertura 2025.
El delantero sufrió una fractura del quinto metatarsiano y se sometería a una cirugía, por lo que quedaría fuera por tres meses de las canchas y por ende, los universitarios tendrán que lidiar con lo que les queda del calendario sin él.
"Memote", quien llevaba cuatro goles en 841 minutos de juego en el certamen con el cuadro auriazul, apenas parecía encontrar de nuevo su confianza tras ser abucheado en al menos dos ocasiones en Ciudad Universitaria por su falta de gol.