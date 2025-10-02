Pierde Pumas a Guillermo Martínez

Todo se le puso cuesta arriba al Club Universidad Nacional en menos de una semana.

Si la goleada ante América y la suspensión de dos juegos a Efraín Juárez no parecía ser suficiente para los males del conjunto azul y oro, ahora se le suma la baja de Guillermo Martínez por el resto del Apertura 2025.

El delantero sufrió una fractura del quinto metatarsiano y se sometería a una cirugía, por lo que quedaría fuera por tres meses de las canchas y por ende, los universitarios tendrán que lidiar con lo que les queda del calendario sin él.