¿Cuándo y dónde se jugará el primer partido de futbol del 2026?

Llegó el momento de despedirse del 2025 y darle la bienvenida al 2026, año donde se jugará la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, antes del torneo de naciones más importante y los eventos más destacados, habrá un partido que destaca como el primero del año.

¿Qué partidos se jugarán el 1 de enero de 2026?

En Auckland, Nueva Zelanda, a las 22:00 horas (tiempo de Ciudad de México), el Auckland FC enfrentará al Newcastle Jets en el estadio Mount Smart por la jornada 11 de la liga de Australia. Neozelandeses y australianos serán los encargados de dar el puntapié inicial del 2026 futbolístico. Sin embargo, habrá partidos en la liga considerada más competitiva del mundo.

Detalles del encuentro entre Auckland FC y Newcastle Jets

La Premier League de Inglaterra también ofrecerá partidos este 1 de enero del 2026. El primer duelo será entre el Crystal Palace y Fulham, aunque a la misma hora se jugará el partido entre Liverpool y Leeds United. Más tarde, Brentford recibirá al Tottenham y el Sunderland será anfitrión del Manchester City.