Atlas desea enracharse vs Mazatlán

Tras recargar energía con el triunfo ante Santos, el Atlas desea enracharse positivamente en el Clausura 2024, al visitar al sotanero Mazatlán.

"(La victoria) nos ha dado confianza, y lo importante es no bajar de los primeros lugares. Veo a un equipo más comprometido, más ganador y consolidado y queremos demostrarlo ahora que vamos a Mazatlán que es una plaza difícil, vamos ir a trabajar el partido, a ser inteligentes, no va a cambiar nada, de local o de visita este equipo va y hace su propuesta, hace su presión, no nos vamos a tirar atrás", mencionó el defensa rojinegro Anderson Santamaría.

"Quiero seguir haciendo historia, no me conformo con el Bicampeonato ni con el Campeón de Campeones, me gusta esta institución, me gusta esta Ciudad, me gusta Atlas, llevo seis años aquí y quiero seguir más tiempo", agregó el defensa peruano, quien tiene contrato hasta mediados del 2025.

El Atlas tendrá la ausencia de su goleador Eduardo "Mudo" Aguirre, por lo que el peso ofensivo recaerá en el ecuatoriano Jordy Caicedo, junto a Raymundo Fulgencio y Mateo García.

Además de la baja del "Mudo", Luis "Hueso" Reyes, Brian "Huevo" Lozano y Juan Manuel Zapata, quienes también están lesionados.

El Atlas desea lograr su primer triunfo en Mazatlán, pues lleva 2 derrotas y un empate en el puerto sinaloense.