Alfonso "Ponchito" González le da la victoria al Atlas sobre Necaxa

Parecía que el mundo se le venía abajo al Atlas tras quedarse con uno menos al minuto 37, pero antes del final de la primera parte apareció su canterano Alfonso "Ponchito" González, quien anotó su primer gol en su segunda etapa con la Academia y así sumar tres puntos importantes.

Djurdjevic estuvo cerca de hacer una obra de arte al minuto 3, cuando remató de chilena, un disparo que pasó zumbando el arco de Unsain. El arquero de los "Rayos" fue figura para evitar la caída de su arco en repetidas ocasiones.

Al minuto 14, "Ponchito" González probó desde fuera del área, pero el arquero argentino mandó al tiro de esquina ese fogonazo. Inmediatamente, Unsain volvió a atajar otro intento de los rojinegros, ahora por parte de Mateo García.

Esos primeros minutos eran dominados por el Atlas, que recibió un balde de agua fría al quedarse con un futbolista menos al minuto 37. El VAR intervino para revisar el pisotón de Paulo Ramírez sobre Emilio Lara y el silbante decidió que era roja para el jugador rojinegro.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Atlas y Necaxa?

El Gaddi Aguirre y Alfonso González se combinaron de manera extraordinaria para abrir el marcador al minuto 43. "Ponchito" aprovechó el gran pase filtrado de su compañero para definir ante la temeraria salida de Unsain y así abrir el marcador.

Faltaban unos cuantos minutos para cerrar la primera parte, cuando Julián Carranza se fue expulsado del encuentro por una segunda amarilla, en una acción que desató polémica.

Martín Varini, técnico del Necaxa, tomó la decisión de hacer tres cambios para la segunda parte, uno de ellos fue el atacante Tomás Badaloni, quien entró motivado al partido.

El delantero argentino protagonizó las ocasiones más peligrosas por parte de los "Rayos" en los primeros minutos de la segunda mitad, y a partir de ahí comenzó a diluirse como el resto del plantel.

Detalles de las expulsiones en el encuentro Atlas vs Necaxa

Necaxa sumó su segundo descalabro de la temporada; Atlas consiguió su segunda victoria y seguir peleando en la parte alta de la clasificación. El siguiente duelo de los "Rayos" es frente América y los rojinegros enfrentarán al Mazatlán.