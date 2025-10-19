Chivas en ascenso: victoria ante Mazatlán FC

Las Chivas siguen encendidas y cada vez lucen más poderosas, de cara al arranque de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El Rebaño de Gabriel Milito continúa en ascenso y no se cansa de ganar, por lo que se mete en la lucha por los puestos de la Liguilla directa, a pesar del inicio dubitativo que tuvo en el arranque del Apertura 2025.

El conjunto rojiblanco derrotó (2-0) al Mazatlán FC en el estadio Akron y alcanzó su cuarta victoria de manera consecutiva.

Con anotaciones de Armando González y Bryan González, la escuadra tapatía se quedó con los tres puntos antes los Cañoneros, en duelo correspondiente a la Jornada 13.

La "Hormiga" volvió a demostrar que es un centrodelantero capaz de marca diferencia, al convertir desde los once pasos, lo que significó que abriera el marcador en el inmueble rojiblanco.

El joven atacante del Rebaño llegó a siete anotaciones en el actual torneo y se colocó a tres de igualar Paulinho (Toluca), quien actualmente se encuentra en la cima de la tabla de máximos goleadores.

La "Cotorra" fue el encargado de ampliar la ventaja para el conjunto de Gabriel Milito, antes de que terminara la primera mitad.

El marcador ya no se movió, aunque los locales siguieron intentando conseguir otro tanto, sobre todo porque la diferencia de goles será fundamental de cara al inicio de la Liguilla.

El equipo rojiblanco sumó un nuevo triunfo consecutivo y está cada vez más cerca de asegurar su presencia, al menos, en el Play-In.

De esta manera, las Chivas llegaron a 20 puntos, por lo que se ubican en la octava posición de la tabla general, a una sola unidad de alcanzar al sexto mejor ubicado, el Pachuca.

El resto del calendario de la Fase Regular no luce tan complicado para el Rebaño, por lo que podría seguir acumulando puntos para escalar más posiciones.

La próxima jornada visita al Querétaro, después recibe al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, luego visitan al Pachuca y cierra la última fecha recibiendo al Monterrey.