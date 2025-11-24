Estos son los árbitros para la ida de los cuartos de final

Estos son los árbitros para la ida de los cuartos de finalToluca, Tigres, Chivas y Rayados ya conocen a sus rivales en la liguilla.
Los cuartos de final de ida del Apertura 2025 están listos para llevarse a cabo, ya que se confirmaron a los silbantes para cada uno de los duelos de la fiesta grande de la Liga MX que se estarán jugando este miércoles y jueves.
El domingo, los Bravos de Juárez se convirtieron en el último equipo en sellar su pase a la liguilla del futbol mexicano, luego de imponerse 2-1 a los "Tuzos" del Pachuca en el Play In.
Una vez sellado este pase, se pudo conocer las llaves completas de los cuartos de final. Toluca jugará frente a Juárez; Tigres chocará contra los Xolos de Tijuana, Cruz Azul enfrentará a Chivas y Rayados a "Las Águilas" del América.
Ya con los duelos confirmados, solamente faltaba conocer a los silbantes encargados de impartir justicia, algo que ya dio a conocer la Comisión de Árbitros para los duelos de ida.
¿Quiénes son los árbitros designados?
Árbitros designados para los cuartos de final de la Liga MX:
FC Juárez vs Toluca
· Estadio: Olímpico Benito Juárez.
· Árbitro Central: Maximiliano Quintero Hernández
· Árbitro Asistente 1: Jessica Fernanda Morales Morales
· Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
· Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade
· Quinto Árbitro: Jaime Adrián Villasana Carrasco
· Árbitro VAR: Ismael Rosario López Peñuelas
· Árbitro VAR Asistente: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
Rayados vs América
· Estadio: BBVA.
· Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle
· Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
· Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila
· Cuarto Árbitro: Salvador Pérez Villalobos
· Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina
· Árbitro VAR: Adonai Escobedo González
· Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
Xolos vs Tigres
· Estadio: Caliente.
· Árbitro Central: Vicente Jassiel Reynoso Arce
· Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
· Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Mendez
· Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina
· Quinto Árbitro: Enedina Caudillo Gámez
· Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
· Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
¿Cuándo se jugarán los partidos?
Jueves 27 de Noviembre de 2025.
Chivas vs Cruz Azul
· Estadio: Akron.
· Árbitro Central: Guillermo Pacheco Larios
· Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez
· Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
· Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez
· Quinto Árbitro: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
· Árbitro VAR: Diana Stephania Pérez Borja
· Árbitro VAR Asistente: Michel Ricardo Espinoza Ávalos.