Estos son los árbitros para la ida de los cuartos de final

Los cuartos de final de ida del Apertura 2025 están listos para llevarse a cabo, ya que se confirmaron a los silbantes para cada uno de los duelos de la fiesta grande de la Liga MX que se estarán jugando este miércoles y jueves.

El domingo, los Bravos de Juárez se convirtieron en el último equipo en sellar su pase a la liguilla del futbol mexicano, luego de imponerse 2-1 a los "Tuzos" del Pachuca en el Play In.

Una vez sellado este pase, se pudo conocer las llaves completas de los cuartos de final. Toluca jugará frente a Juárez; Tigres chocará contra los Xolos de Tijuana, Cruz Azul enfrentará a Chivas y Rayados a "Las Águilas" del América.

Ya con los duelos confirmados, solamente faltaba conocer a los silbantes encargados de impartir justicia, algo que ya dio a conocer la Comisión de Árbitros para los duelos de ida.

¿Quiénes son los árbitros designados?

Árbitros designados para los cuartos de final de la Liga MX:

FC Juárez vs Toluca

· Estadio: Olímpico Benito Juárez.

· Árbitro Central: Maximiliano Quintero Hernández

· Árbitro Asistente 1: Jessica Fernanda Morales Morales

· Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

· Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade

· Quinto Árbitro: Jaime Adrián Villasana Carrasco

· Árbitro VAR: Ismael Rosario López Peñuelas

· Árbitro VAR Asistente: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Rayados vs América

· Estadio: BBVA.

· Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle

· Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

· Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila

· Cuarto Árbitro: Salvador Pérez Villalobos

· Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina

· Árbitro VAR: Adonai Escobedo González

· Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Xolos vs Tigres

· Estadio: Caliente.

· Árbitro Central: Vicente Jassiel Reynoso Arce

· Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

· Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Mendez

· Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina

· Quinto Árbitro: Enedina Caudillo Gámez

· Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo

· Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

¿Cuándo se jugarán los partidos?

Jueves 27 de Noviembre de 2025.

Chivas vs Cruz Azul

· Estadio: Akron.

· Árbitro Central: Guillermo Pacheco Larios

· Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez

· Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

· Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez

· Quinto Árbitro: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

· Árbitro VAR: Diana Stephania Pérez Borja

· Árbitro VAR Asistente: Michel Ricardo Espinoza Ávalos.