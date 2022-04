Apunta Luis Romo a la Liguilla

Un triunfo ante el Rebaño será vital para las aspiraciones del Monterrey, que está a tres puntos de distancia del cuarto lugar Atlas, con 22, y con opción de desplazarlo por la diferencia de goles.

Para ello, Romo aseguró que tienen la posibilidad en sus manos de acceder a zona de Liguilla directa y están listos para sacar una victoria en el Estadio Akron.

"Es fundamental que ganemos, tenemos que meternos dentro de los primeros cuatro y lo tenemos en la mano. Va a ser un partido muy complicado, vamos a pelearlo porque ahí nos merecemos estar", dijo en su salida de El Barrial.

"Somos un club que está en busca de convertirse en uno de los referentes de México siempre, siempre ganarle a los equipos de tradición como Chivas viste, lo más importante es que (ganar) nos va a servir para meternos en los primeros cuatro lugares".

El contención aseguró que su gol ante Santos, que le dio la victoria 1-0 a Rayados, le sirvió para pasar el mal trago que vivió por su bajo rendimiento.

"Ya me hacía falta darle vuelta a la página de los malos momentos que viví.

"El ´profe´ (Víctor Manuel Vucetich) ha confiado en mí desde el primer día que llegó, me ha dado la confianza y la continuidad, algo que no había tenido en el último torneo y el primero de este, yo creo que me ayudará bastante para recuperar mi nivel", finalizó.