Comparación entre Gabriel Milito y Jardine en la Liga MX

Guadalajara no vive su mejor momento en el Apertura 2025 de la Liga MX, al atravesar una crisis de resultados que, además de colocarlo en la parte baja de la clasificación, ha generado un rompimiento con la afición.

Con todo eso en contra del equipo, uno de los más señalados por el mal paso del club es Gabriel Milito, entrenador que no ha logrado mostrar de la mejor manera su estilo de juego en el fútbol mexicano.

El rechazo hacia el exjugador ha provocado que varias voces se levanten para pedir confianza; una de ellas es la de Antonio Carlos Santos, exjugador del Club América, quien, dejando de lado la rivalidad, habló sobre Milito.

En entrevista con TUDN, el mítico atacante brasileño reiteró su confianza en el estratega argentino, recalcando que, con poco tiempo de trabajo, no puede cambiar todo lo que está mal en Chivas.

"Milito, su carrera ha estado en Brasil, ha tenido la fortuna de estar en grandes equipos. No recuerdo si ganó la Libertadores. Ahorita estamos viendo que ya quieren correrlo, pero un entrenador no puede llegar en dos meses y hacer la diferencia, porque la papa caliente que es dirigir a Chivas, con toda la presión de no ganar, de que los jugadores pocos tienen la personalidad para sostenerlo", comentó.

El también comentarista aprovechó el espacio para dar su opinión sobre André Jardine, a quien aplaudió por su labor.