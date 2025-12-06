Va Cruz Azul por la hazaña

Con el Apertura 2025 en su clímax, Tigres y Cruz Azul se enfrentan esta tarde en la Vuelta de Semifinales en busca del pase a la Gran Final de la Liga MX.

El 1-1 en el Olímpico Universitario dejó todo abierto. ¿La Máquina logrará silenciar al Volcán, o los felinos rugirán con su ventaja de local? En el primer capítulo, los celestes se salvaron de la derrota, cuando el "Toro" Gabriel Fernández clavó un penalti en el minuto 75 para el empate.

¿Cómo se preparan Tigres y Cruz Azul para la vuelta?

Ahora, los de La Noria jugarán la vuelta en el Universitario, ante unos Tigres de Guido Pizarro que llegan con el colchón de su mejor posición en la tabla: mantener el empate los catapulta a la final.

La gran incógnita es Nicolás Ibáñez, quien salió lesionado al minuto 38 del encuentro de ida por una molestia muscular en la pierna derecha.

Por su parte, los celestes, bajo el mando de Nicolás Larcamón, llegan con la artillería casi completa, salvo el portero Kevin Mier. La misión: ganar sí o sí, no hay de otra, si quieren que en la Liga MX haya una final navideña.

Detalles sobre la lesión de Nicolás Ibáñez en Tigres

No obstante, Cruz Azul no anda fino. Además del empate en el primer juego de la serie ante los de la UANL, hay que recordar que su pase a semis se dio gracias al milagroso penalti fallado por Javier "Chicharito" Hernández.

En los últimos cinco choques entre Tigres y Cruz Azul suman tres empates, incluyendo la ida, un 2-1 para Tigres en el Clausura 2025 y un 1-0 celeste en el Clausura 2024. Así, la mesa está servida para decidir al finalista.