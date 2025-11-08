Tigres muestra su poder ofensivo en gran victoria sobre San Luis

Tigres aprovechó el empuje de su afición para derrotar 3-1 al Atlético de San Luis, en un duelo que se le complicó en los primeros minutos, pero que terminó dominando y de esta forma cerrar su participación en la fase regular del Apertura 2025.

La primera mitad del encuentro fue bastante electrizante por parte de ambas escuadras, siendo los felinos quienes tuvieron la primera de peligro en el juego. Ángel Correa aprovechó un error de la defensiva potosina, quedó de cara al arco e intentó clarear a Lajud, quien reaccionó de gran manera para evitar la caída de su arco.

Tras la jugada del equipo local, San Luis respondió para abrir el marcador con la anotación de Joao Pedro. Juan Sanabria atrajo la marca de tres hombres, metió un "taconazo" para encontrar a Pérez Bouquet, quien habilitó al atacante brasileño para el primero de la noche.

Pese al gol potosino, el encuentro era totalmente dominado por el equipo de Guido Pizarro, pero no lograban encontrar la anotación del empate. Fue hasta el minuto 30 cuando igualaron el marcador, luego de una gran jugada individual de Javier Aquino, quien habilitó a Ángel Correa para igualar el juego.

Cerca de la hora de acción (al 56), Marco Farfán cerró la pinza en el segundo poste para colocar el 2-1 en el electrónico y colocar de líderes (de manera momentánea) a su equipo.

Las oportunidades de ampliar su ventaja se presentaron sin problemas, pero ni Gignac ni Correa conseguían embocar los balones en el arco defendido por Lajud. Para el minuto 64, Jahaziel Marchand vio la tarjeta roja por doble amarilla, dejando con uno menos al San Luis.

Ya con un elemento extra en el terreno, el dominio felino incrementó y encontraron el tercero vía Diego Laínez tras un 'ping-pong' en el área potosina que dejó a merced del mexicano el balón para así mandarlo a guardar.

En los minutos agregados del final del encuentro, Nicolás Ibáñez había hecho el cuarto para su equipo, pero la revisión del VAR le arrebató la anotación al argentino.