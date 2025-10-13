Arranca la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX con emocionantes duelos

Ya todo está listo para el regreso del Apertura 2025 de la Liga MX, luego de haber pausado sus actividades por la Fecha FIFA por alrededor de una semana y media.

Como es costumbre, durante estos días de "descanso" algunos clubes mexicanos juegan partidos amistosos para no perder el ritmo, pero ahora deben de enfocarse para disputar con seriedad los próximos encuentros del presente torneo.

El Apertura 2025 está cerca de llegar al final de la fase regular, lo que significa presión para todos los equipos que buscan mejorar de cara al cierre del torneo para poder clasificar a Liguilla directa o al Play-In, dependiendo de las posibilidades que tengan.

Este viernes 17 de octubre estará arrancando la Jornada 13 del Apertura 2025 con un total de tres juegos. La cartelera arranca con el Puebla frente a los Xolos de Tijuana en punto de las 19:00 horas. Después aparece el Atlético de San Luis que enfrenta al Atlas en punto de las 21:00 horas; en ese mismo horario, Tigres recibe al Necaxa.

Para esta ocasión, la jornada se jugará en solamente dos días, ya que es semana de doble jornada. El sábado se tienen programados seis juegos, el más llamativo es el Clásico Joven entre Cruz Azul y América.

La actividad sabatina arranca con los Bravos de Juárez recibiendo a los Tuzos del Pachuca a las 17:00 horas; este horario también lo compartirán otros dos juegos, Santos frente León y los Diablos Rojos del Toluca frente los Gallos Blancos del Querétaro.

En punto de las 19:00 horas, los Rayados de Monterrey le harán los honores a los Pumas; siete minutos después (19:07) Chivas recibe en el Akron al Mazatlán.