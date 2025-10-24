Juárez vs Puebla abren jornada 15 del Apertura 2025

El Apertura 2025 llega a sus fechas finales, la decimoquinta para ser precisos, y esta noche de viernes 24 de octubre, Juárez abre las puertas de su estadio para recibir a los camoteros del Puebla.

Los Bravos se sitúan en el noveno peldaño del certamen, momentáneamente en la zona del Play-In, con 19 unidades. Es su oportunidad inmejorable con soñar con la Liguilla, pues enfrentarán al último puesto de la tabla.

¿Cuál es la situación actual de los equipos?

Por su parte, aunque se encuentran en el fondo de la clasificación, La Franja buscará arruinarle los sueños al conjunto local, en el estadio Olímpico Benito Juárez. La presión está sobre los Bravos, que necesitan una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

¿Qué significa este partido para Juárez y Puebla?

Este encuentro es crucial para ambos equipos. Juárez necesita sumar puntos para asegurar su lugar en la Liguilla, mientras que Puebla intentará dar la sorpresa y salir del último lugar de la tabla. La rivalidad entre ambos equipos promete un partido emocionante y lleno de acción.